Погода в Мурманске и области 1 и 2 августа 2020 года: температура воздуха будет ниже климатической нормы

31 Июль 2020 2020-07-31T17:42:53+03:00

Какая погода будет в Мурманской области 1 и 2 августа 2020 года

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После почти двух недель тепла в Мурманскую область нагрянуло похолодание. К сожалению, на этих выходных северянам не удастся понежится под яркими лучами солнца - температура воздуха в регионе понизится, а зонтик станет лучшим другом при выходе на улицу.

- 1 и 2 августа погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия многоцентровой циклонической депрессии, один из центров которой будет располагаться в районе Республики Коми. По Мурманской области ожидается северный ветер, местами дождь, среднесуточная температура воздуха на 1-2 градуса будет ниже климатической нормы. Температура воздуха ночью +5+10, днем +9+16 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Синоптики также предупреждают, что в ближайшие дни на территории Мурманской области сохраняется пожарная опасность, даже несмотря на похолодание. Напомним, что ученые прогнозируют в Мурманской области рост лесных пожаров. Во всем виновато изменение климата.

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ИСТОЧНИК KP.RU