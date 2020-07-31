Судебного пристава из Оленегорска за взятку приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей

31 Июль 2020 2020-07-31T16:59:20+03:00

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Судебного пристава из Оленегорска признали виновной в получении взятки. В феврале этого года женщина решила закрыть глаза на исполнительное производство и простить индивидуальному предпринимателю долг, если тот заплатит ей некую сумму на карман. Однако провернуть хитрый план без сучка и без задоринки не удалось.

- За совершение незаконных действий 25 февраля 2020 года возле одного из кафе на улице Энергетиков в Оленегорске исполнитель получила 20 тысяч рублей. После получения взятки женщину задержали, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

На северянку завели уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия". На судебном заседании злоумышленница признала вину полностью.

Приговором суда ей назначили наказание в виде штрафа в 150 тысяч рублей с лишением права занимать должности федеральной государственной гражданской службы на два года. Приговор не вступил в законную силу.

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