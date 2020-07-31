В Мурманской области ликвидируют самый большой мусорный полигон за полярным кругом

31 Июль 2020 2020-07-31T16:06:04+03:00

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Совсем скоро экология Мурманской области получит долгожданный глоток свежего воздуха - самая крупная свалка за полярным кругом площадью в 35 гектаров, которая находится в Дровяном, наконец то будет ликвидирована. Ее включили в нацпроект «Экология». Такое решение было принято министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным. Помимо этого, очистка ждет и главный водоем Заполярья - Кольский залив, который давно страдает от массы скопившегося в нем металлолома.

- Этот мусорный полигон за десятки лет разросся до неприличных трех десятков гектаров. На его рекультивацию потребуется три года, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Такого же решения добиваемся по еще одной проблеме. На дне Кольского залива лежит сто затопленных объектов. Это и суда, и части кранов и причалов, и металлолом. Некоторые объекты с топливом, часть из них представляет угрозу для судоходства, не говоря уже о том, чем это может обернуться для экологии. С федеральным финансированием мы сможем решить эту проблему.

Еще одна хорошей новостью стал тот факт, что регион получит дополнительно 30 миллионов на тушение лесных пожаров, число которых в области продолжает расти.

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