2020-07-31T16:06:04+03:00
Общество

В Мурманской области ликвидируют самый большой мусорный полигон за полярным кругом

Кроме того, от старых судов и металлолома очистят Кольский залив
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Ликвидацию свалки включили в нацпроект. Фото: правительство МОЛиквидацию свалки включили в нацпроект. Фото: правительство МО
Изменить размер текста:

Совсем скоро экология Мурманской области получит долгожданный глоток свежего воздуха - самая крупная свалка за полярным кругом площадью в 35 гектаров, которая находится в Дровяном, наконец то будет ликвидирована. Ее включили в нацпроект «Экология». Такое решение было принято министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным. Помимо этого, очистка ждет и главный водоем Заполярья - Кольский залив, который давно страдает от массы скопившегося в нем металлолома.

- Этот мусорный полигон за десятки лет разросся до неприличных трех десятков гектаров. На его рекультивацию потребуется три года, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Такого же решения добиваемся по еще одной проблеме. На дне Кольского залива лежит сто затопленных объектов. Это и суда, и части кранов и причалов, и металлолом. Некоторые объекты с топливом, часть из них представляет угрозу для судоходства, не говоря уже о том, чем это может обернуться для экологии. С федеральным финансированием мы сможем решить эту проблему.

Еще одна хорошей новостью стал тот факт, что регион получит дополнительно 30 миллионов на тушение лесных пожаров, число которых в области продолжает расти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области отправили на утилизацию три тонны батареек и кучу пластиковых крышечек. В регионе работают пункты приема вторсырья (Подробности)

Управление дорожного хозяйства организовало нелегальную свалку в Мурманске. Прокуратура обязала учреждение ликвидировать мусоросборник (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Мурманске и области 1 и 2 августа 2020 года: температура воздуха будет ниже климатической нормы
Губернатор Мурманской области прокомментировал ситуацию с двойной статистикой по коронавирусу в Полярных Зорях
Траулер "Карелия" прекратил промысел после обнаружения у членов экипажа коронавируса
Губернатор Мурманской области объяснил, почему нельзя начать тотально тестирование северян на коронавирус
Судебного пристава из Оленегорска за взятку приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей
Электровоз, который простоял на постаменте в Кандалакше 45 лет, снова встал на рельсы
Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «У нас наметился профицит ковидных коек»
В Мурманской области ликвидируют самый большой мусорный полигон за полярным кругом
Главврача поликлиники в Мурманске наказали за попытку купить для медучреждения дорогие iPhone
В Апатитах восьмилетняя девочка разбила голову, упав с качелей
В ДТП под Ярославлем погибла жительница Мурманской области
Глава Роспотребнадзора по Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «В этом году от гриппа надо привить 60% населения региона»
ДТП в Ковдоре: водитель Opel Astra на "зебре" сбил двух подростков
За сутки 862 жителя Мурманской области изъявили желание сдать тест на антитела к коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Мы можем определять коронавирус во внешней среде»
Когда в Мурманской области откроются кинотеатры, рестораны и кафе
Руководитель Роспотребнадзора по Мурманской области рассказала о темпах распространения коронавируса
Мурманские спасатели провели пожарно-тактические учения в ковидном госпитале в Мурмашах
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Режим повышенной готовности в регионе будет продлен до 1 сентября»
Будут ли в Мурманской области новые ограничения из-за коронавируса
В минздраве Мурманской области прокомментировали валяющийся на дороге к Териберке аппарат ИВЛ
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 31 июля 2020 года составило 77 человека
Траулер из Мурманска, на котором нашли коронавирус, возвращается в ближайший порт
В Мончегорске водителя, прокатившего пассажиров на крыше авто, оштрафовали на 1000 рублей
Максим Аверин тренировался на Северном флоте перед съемками в сериале "Горюнов"