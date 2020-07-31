В ДТП под Ярославлем погибла жительница Мурманской области

31 Июль 2020 2020-07-31T14:56:05+03:00

Кроме того, с травмами госпитализировали водителя Renault и двухлетнего малыша из Заполярья

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Серьезное и трагическое ДТП произошло минувшей ночью под Ярославлем, в котором пострадала семья из Заполярья. Для женщины из Мурманской области авария обернулась летальным исходом.

- 31 июля около 01.10 на 151 километре федеральной автодороги «Москва-Холмогоры» в Переславском районе столкнулись грузовик Scania с полуприцепом под управлением 59-летнего мужчины , «ГАЗ» под управлением 35-летнего водителя и Renault, за рулем которого был 44-летний мужчина. В результате ДТП госпитализированы находившиеся в автомобиле Renault: водитель, 41-летняя женщина и двухлетний мальчик, все жители Мурманской области. Позже пассажирка иномарки скончалась в лечебном учреждении от полученных травм, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, сотрудники МЧС. Сотрудниками полиции проводится проверка для установления обстоятельств произошедшего.

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