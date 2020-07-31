2020-07-31T14:26:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Роспотребнадзора по Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «В этом году от гриппа надо привить 60% населения региона»

Нужно это для того, чтобы на коронавирус не наложились другие сезонные заболевания
Елена МОЛОДЦОВА
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Задача привить от гриппа больше половины населения региона - не из легких.Задача привить от гриппа больше половины населения региона - не из легких.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Вот и пролетела большая половина лета. Коронавирус начал отступать. Однако северян ждут традиционные для грядущих холодов сезонные простудные заболевания. Тем более, что специалисты ожидают новые штаммы гриппа. Чтобы они не наложились на COVID-19, необходимо сделать прививку.

- Перед нами стоит грандиозная задача привить от гриппа 60% населения области. Для сравнения в прошлом году было вакцинировано 47% северян. Это было сложно и с точки зрения организационного процесса, и с точки зрения мотивации, отметила глава Роспотребнадзора Мурманской области Лена Лукичева. - Сейчас привиться от гриппа необходимо, что инфекции не наложились одна на другую и не было осложнений.

Напомним: руководитель Роспотребнадзора по Мурманской области рассказала о темпах распространения коронавируса. Лена Лукичева заметила, что тенденция к снижению заболеваемости сохраняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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