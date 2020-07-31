Глава Роспотребнадзора Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Мы можем определять коронавирус во внешней среде»

31 Июль 2020 2020-07-31T13:05:11+03:00

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Коварность коронавируса в том, что его можно подхватить не только воздушно-капельным путем, но и через прикосновение. И если раньше наличие COVID-19 определяли исключительно в организме человека, то теперь это можно делать и в окружающей среде. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Мурманской области Лена Лукичева на брифинге у главы региона Андрея Чибиса.

- Мы может определять коронавирус во внешней среде путем взятия смывов и исследования продукции. Первые исследования проведены в лечебных учреждениях и проконтролировали эффективность проведения дезинфекции помещений. Результаты положительные, то есть никаких вирусов не выявили. Это говорит о том, что в медучреждениях соблюдается режим дезинфекции и внутрибольничное инфицирование практически исключено, - отметила Лена Лукичева.

Теперь перед лечебными учреждениями поставлена задача контролировать состояние внешней среды. Это даст возможность более четко контролировать развитие ситуации с коронавирусом в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU