Мурманские спасатели провели пожарно-тактические учения в ковидном госпитале в Мурмашах

31 Июль 2020 2020-07-31T11:55:58+03:00

Теперь такие мероприятия будут проводиться там на постоянной основе

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Резервный уникальный полевой госпиталь в Мурмашах, который пока что не принимает ковидных пациентов, посетили спасатели, которые провели там тренировочные пожарно-тактические учения.

- При тренировках отрабатывались первичные действия персонала при условном пожаре, передача сообщения о возгорании, фиксация времени прибытия пожарных подразделений, взаимодействие персонала госпиталя со спасателями, действия пожарных по спасению людей и тушению условного пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.

В итоге, участники тушения условных языков пламени с поставленными задачами справились. Общая оценка по учениям - «удовлетворительно». Было решено продолжить проводить такие мероприятия на постоянной основе.

Кроме того, учение подтвердило, что мер противопожарной безопасности в госпитале хватает - медицинский объект оснащен системами самоспасения, обеспечен выводом сигнала пожарной сигнализации на диспетчерский пульт без участия персонала, разработаны инструкции по действиям сотрудников и пациентов при пожаре, госпиталь дополнительно укомплектован пожарными щитами и огнетушителями.

Напомним: госпиталь в Мурмашах до ноября будут охранять 12 пожарных.

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