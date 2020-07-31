2020-07-31T11:04:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В минздраве Мурманской области прокомментировали валяющийся на дороге к Териберке аппарат ИВЛ

Технику нашли на подъезде к кладбище
Есения ДОБРОНРАВОВА
Поделиться:
Поиски владельца находки продолжаются.Фото: vk.com/kandvkurseПоиски владельца находки продолжаются.Фото: vk.com/kandvkurse
Изменить размер текста:

Эта ситуация в чем-то точно имеет толику черного юмора, хотя по сути и не смешная. Жители Мурманской области опубликовали в соцсетях пост, в котором ищут владельцев... аппарат ИВЛ.

- Может, кто-то подскажет, что это за агрегат и чье это имущество? А, может, и хозяин отзовётся. Лежит на обочине на подъезде к кладбищу, - написала жительница Териберки.

В приборе без труда узнали аппарат ИВЛ. А ведь в период пандемии коронавируса они на вес золота. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис говорил, что иногда буквально в ручном режиме приходилось перехватывать на заводах нужную для заполярных больниц технику. Почему же она валяется на дороге к "левиафанскому" селу, да еще и по иронии судьбы - рядом с кладбищем? Не стоит ли это кому-то жизни...

В министерстве здравоохранения Мурманской области "КП" сообщили, что к подведомственным медицинским учреждениям этот аппарат ИВЛ отношения не имеет. Все они на контроле, и в случаев выхода из строя на дороге валяться не будут. Так что поиски владельца продолжаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В правительстве Мурманской области прокомментировали рост числа заболевших в Североморске. Столица Северного флота - лидер по новым заболевшим коронавирусом (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДТП под Ярославлем погибла жительница Мурманской области
Глава Роспотребнадзора по Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «В этом году от гриппа надо привить 60% населения региона»
ДТП в Ковдоре: водитель Opel Astra на "зебре" сбил двух подростков
За сутки 862 жителя Мурманской области изъявили желание сдать тест на антитела к коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Мы можем определять коронавирус во внешней среде»
Когда в Мурманской области откроются кинотеатры, рестораны и кафе
Руководитель Роспотребнадзора по Мурманской области рассказала о темпах распространения коронавируса
Мурманские спасатели провели пожарно-тактические учения в ковидном госпитале в Мурмашах
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Режим повышенной готовности в регионе будет продлен до 1 сентября»
Будут ли в Мурманской области новые ограничения из-за коронавируса
В минздраве Мурманской области прокомментировали валяющийся на дороге к Териберке аппарат ИВЛ
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 31 июля 2020 года составило 77 человека
Траулер из Мурманска, на котором нашли коронавирус, возвращается в ближайший порт
В Мончегорске водителя, прокатившего пассажиров на крыше авто, оштрафовали на 1000 рублей
Максим Аверин тренировался на Северном флоте перед съемками в сериале "Горюнов"