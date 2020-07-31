В минздраве Мурманской области прокомментировали валяющийся на дороге к Териберке аппарат ИВЛ

31 Июль 2020 2020-07-31T11:04:30+03:00

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Эта ситуация в чем-то точно имеет толику черного юмора, хотя по сути и не смешная. Жители Мурманской области опубликовали в соцсетях пост, в котором ищут владельцев... аппарат ИВЛ.

- Может, кто-то подскажет, что это за агрегат и чье это имущество? А, может, и хозяин отзовётся. Лежит на обочине на подъезде к кладбищу, - написала жительница Териберки.

В приборе без труда узнали аппарат ИВЛ. А ведь в период пандемии коронавируса они на вес золота. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис говорил, что иногда буквально в ручном режиме приходилось перехватывать на заводах нужную для заполярных больниц технику. Почему же она валяется на дороге к "левиафанскому" селу, да еще и по иронии судьбы - рядом с кладбищем? Не стоит ли это кому-то жизни...

В министерстве здравоохранения Мурманской области "КП" сообщили, что к подведомственным медицинским учреждениям этот аппарат ИВЛ отношения не имеет. Все они на контроле, и в случаев выхода из строя на дороге валяться не будут. Так что поиски владельца продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU