Главврача поликлиники в Мурманске наказали за попытку купить для медучреждения дорогие iPhone

31 Июль 2020 2020-07-31T15:29:34+03:00

Каждый телефон стоит почти 90 тысяч рублей

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Несколько недель назад скандал случился в поликлинике №1 Мурманска. В СМИ попала информация, что медучреждение готовит закупку двух iPhone11 PRO Max 64 Gb (цена каждого телефона около 90 тысяч рублей).

Отвечая на вопрос "КП", зачем же понадобилась такая техника поликлинике, губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что ему самом любопытно, и в ситуации разбирается контрольное управление.

Глава региона сразу сообщил, что главврача ждет наказание. И так и вышло: руководитель поликлиники Сергей Агеев получил дисциплинарное взыскание за допущенные при исполнении трудовых обязанностей нарушения трудового договора. Сам руководитель ситуацию не комментирует.

К слову, закупка телефонов была отменена почти сразу, как информация о ней стала достоянием общественности. Вероятно, поликлинике, если ей нужны телефоны, придется купить что-то скромнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU