2020-07-31T15:29:34+03:00
Общество

Главврача поликлиники в Мурманске наказали за попытку купить для медучреждения дорогие iPhone

Каждый телефон стоит почти 90 тысяч рублей
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Закупка телефонов была отменена.Закупка телефонов была отменена.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Несколько недель назад скандал случился в поликлинике №1 Мурманска. В СМИ попала информация, что медучреждение готовит закупку двух iPhone11 PRO Max 64 Gb (цена каждого телефона около 90 тысяч рублей).

Отвечая на вопрос "КП", зачем же понадобилась такая техника поликлинике, губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что ему самом любопытно, и в ситуации разбирается контрольное управление.

Глава региона сразу сообщил, что главврача ждет наказание. И так и вышло: руководитель поликлиники Сергей Агеев получил дисциплинарное взыскание за допущенные при исполнении трудовых обязанностей нарушения трудового договора. Сам руководитель ситуацию не комментирует.

К слову, закупка телефонов была отменена почти сразу, как информация о ней стала достоянием общественности. Вероятно, поликлинике, если ей нужны телефоны, придется купить что-то скромнее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске по делу о мошенничестве идут обыски в компаниях, отвечающих за ремонт дорог. За устранение деффектов, которые исчезли только на бумаге, заплатили 7 миллионов рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Мурманске и области 1 и 2 августа 2020 года: температура воздуха будет ниже климатической нормы
Губернатор Мурманской области прокомментировал ситуацию с двойной статистикой по коронавирусу в Полярных Зорях
Траулер "Карелия" прекратил промысел после обнаружения у членов экипажа коронавируса
Губернатор Мурманской области объяснил, почему нельзя начать тотально тестирование северян на коронавирус
Судебного пристава из Оленегорска за взятку приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей
Электровоз, который простоял на постаменте в Кандалакше 45 лет, снова встал на рельсы
Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «У нас наметился профицит ковидных коек»
В Мурманской области ликвидируют самый большой мусорный полигон за полярным кругом
Главврача поликлиники в Мурманске наказали за попытку купить для медучреждения дорогие iPhone
В Апатитах восьмилетняя девочка разбила голову, упав с качелей
В ДТП под Ярославлем погибла жительница Мурманской области
Глава Роспотребнадзора по Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «В этом году от гриппа надо привить 60% населения региона»
ДТП в Ковдоре: водитель Opel Astra на "зебре" сбил двух подростков
За сутки 862 жителя Мурманской области изъявили желание сдать тест на антитела к коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Мы можем определять коронавирус во внешней среде»
Когда в Мурманской области откроются кинотеатры, рестораны и кафе
Руководитель Роспотребнадзора по Мурманской области рассказала о темпах распространения коронавируса
Мурманские спасатели провели пожарно-тактические учения в ковидном госпитале в Мурмашах
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Режим повышенной готовности в регионе будет продлен до 1 сентября»
Будут ли в Мурманской области новые ограничения из-за коронавируса
В минздраве Мурманской области прокомментировали валяющийся на дороге к Териберке аппарат ИВЛ
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 31 июля 2020 года составило 77 человека
Траулер из Мурманска, на котором нашли коронавирус, возвращается в ближайший порт
В Мончегорске водителя, прокатившего пассажиров на крыше авто, оштрафовали на 1000 рублей
Максим Аверин тренировался на Северном флоте перед съемками в сериале "Горюнов"