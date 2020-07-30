Мурманские клиенты Tele2 предпочитают смартфоны Honor и Apple

30 Июль 2020 2020-07-30T18:24:23+03:00

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Tele2 определила модели смартфонов, которыми чаще всего пользуются клиенты компании в Мурманской области, а также проанализировал активность потребления интернет-трафика приверженцами различных брендов. Наиболее востребованными оказались модели Honor и Apple.

В тройку самых популярных смартфонов среди абонентов оператора в Мурманской области попали Honor 7S, Honor 10 Lite и Apple iPhone 7. Всего в топ-10 рейтинга вошли пять моделей Honor: 7S, 8A 10 Lite, 9X Lite и 10I. От бренда Samsung в первую десятку попали две модели: Galaxy A10 и Galaxy A50. Компания Apple представлена iPhone 7, iPhone SE и iPhone 6S.

Больше всего интернет-трафика в мурманской сети Tele2 потребляют владельцы смартфонов Apple. В среднем обладатель iPhone 7 скачивает на 34% больше трафика, чем владелец Honor 10 Lite. Среди приверженцев смартфонов Honor пользователи именно этой модели активнее всех пользуются мобильным интернетом.

Смартфоны компании Samsung выбрали 23% мурманских клиентов Tele2, доля брендов Honor и Xiaomi – 17% и 12% соответственно. Бренды Apple и Huawei завершают пятерку с 12% и 11%. Стоит отметить, что за прошедший год свои позиции укрепил китайский бренд Xiaomi, его гаджетами стало пользоваться на 4 п. п. больше клиентов Tele2.

Клиенты Tele2 на Северо-Западе стали чаще выбирать смартфоны большого размера: в мае 2020 доля смартфонов с диагональю более 5,5 дюймов составила 79%, в то время как год назад моделей с таким размером экрана насчитывалось 36%. По данным оператора, активность потребления услуг передачи данных коррелирует с размером смартфона. Владельцы аппаратов с диагональю более 5,5 дюймов используют в два раза больше интернет-трафика, чем обладатели смартфонов с диагональю 4,5-4,9 дюйма. Кроме того, доля смартфонов с поддержкой 4G-технологии выросла ещё на 10 п. п. за год, достигнув 87%.

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