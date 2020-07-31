Руководитель Роспотребнадзора по Мурманской области рассказала о темпах распространения коронавируса

31 Июль 2020 2020-07-31T12:22:03+03:00

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Внимательные северяне заметили, что коронавирус постепенно начинает разжимать тиски, в которых он держит Кольский полуостров вот уже несколько месяцев. Количество инфицированных за сутки начинает постепенно снижаться. Эту наметавшуюся тенденцию прокомментировала глава Роспотребнадзора Мурманской области Лена Лукичева.

- Показатель распространенности у нас составляет теперь 0,9. Это говорит о том, что ситуация контролируема и инфицированность населения коронавирусом идет на снижение. Темпы снижения пока не достаточно высокие, но положительная тенденция сохраняется. В течение последних семи дней показатель не превышает единицу, - отметила Лена Александровна.

Кроме того, глава ведомства отметила, что групповых очагов в учреждениях и на предприятиях нет с момента достижения максимального уровня регистрации COVID-19. А вот случаи домашних очагов участились. Показатель распространенности в них достигает 1,1.

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ИСТОЧНИК KP.RU