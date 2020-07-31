2020-07-31T11:22:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Будут ли в Мурманской области новые ограничения из-за коронавируса

Губернатор Мурманской области - о новых ограничениях и послаблениях из-за ситуации с коронавирусом
Мария ПАШЕНКОВАЕлена МОЛОДЦОВА
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31 июля на брифинге по ситуации с коронавирусом Андрей Владимирович рассказал, можно ли ждать новых послаблений в регионе. Фото: правительство Мурманской области31 июля на брифинге по ситуации с коронавирусом Андрей Владимирович рассказал, можно ли ждать новых послаблений в регионе. Фото: правительство Мурманской области
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В середине июля стало известно, что в Мурманской области вышли на плато по коронавирусу также глава региона Андрей Чибис на совещании у президента России Владимира Путина сообщил, что эпидемиологическая обстановка в Заполярье улучшается. И, действительно, если еще недавно у нас было более 160-180 новых заболевших каждые сутки, сейчас их около 150.

31 июля на брифинге по ситуации с коронавирусом Андрей Владимирович рассказал, можно ли ждать новых послаблений в регионе.

- Наметилась тенденция к снижению заболевания и коронавируса, и ОРВИ. Тем не менее, мы продлеваем режим повышенной готовности до 1 сентября, - отметил Андрей Чибис. - Если тренд сохранится, то планируем с середины августа открыть точки общественного питания и детские сады в полном режиме, а не в режиме дежурных групп. Тоже самое касается плановой медицинской помощи.

Однако это будет возможно только в том случае, если не будет вспышек ковида в региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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