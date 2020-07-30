Стали известны подробности о здоровье военнослужащего, который пострадал на праздновании Дня ВМФ в Североморске

30 Июль 2020 2020-07-30T17:13:04+03:00

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Обстоятельства происшествия на праздновании Дня ВМФ в Североморске сейчас устанавливают правоохранительные органы. Напомним: морской пехотинец Дмитрий Чемалин находился на трибуне во время салют, который был кульминацией торжества, когда ему в голову прилетел предмет.

По версии некоторых очевидцев (ее придерживаются и близкие мужчины), Дмитрий пострадал из-за элементов залпов для салюта. В пресс-службе Северного флота "КП" сообщили, что салют безопасен для зрителей, а травму военнослужащему нанесла брошенный нетрезвой компанией предмет.

Пока идет расследование, Дмитрий находится в больнице.

- На сегодняшний день состояние Димы среднее. После медикаментозной комы он начал потихоньку приходить в себя! Узнал маму и начал реагировать на внешние факторы, из-за травмы челюсти речевая функция нарушена. Но он может двигать руками! Месяц будет под наблюдением в госпитале. И уже потом будут вживлять пластину, - написал на личной странице в "ВКонтакте" друг пострадавшего Алексей Голубецкий.

Мама Дмитрия приехала во флотскую столицу из Сыктывкара.

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ИСТОЧНИК KP.RU