2020-07-30T15:30:01+03:00
Политика

Министр внутренней политики Мурманской области подала в отставку

Вера Леонова решила покинуть свой пост из-за семейных обстоятельств
Елена МОЛОДЦОВА
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Вера Леонова пробыла министром внутренней политики Мурманской области всего 5 месяцев. Фото: Правительство Мурманской областиВера Леонова пробыла министром внутренней политики Мурманской области всего 5 месяцев. Фото: Правительство Мурманской области
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«Команда перемен» губернатора Мурманской области Андрея Чибис а даже спустя девять месяцев после своего представления не устает претерпевать изменения. Напомним: 20 дней назад в отставку ушел министр культуры региона Евгений Гоман. Теперь его примеру последовала министр внутренней политики Заполярья Вера Леонова.

Как сообщили в правительстве Мурманской области, 30 июля Андрей Чибис освободил ее от занимаемой должности.

- Решение принято мною в связи с семейными обстоятельствами, требующими личного присутствия по месту постоянной регистрации, – прокомментировала свой уход Вера Леонова.

К слову, на ее место еще осенью Андрей Владимирович хотел поставить главу Кандалакшского района Михаила Павлова, но выбор не одобрила Москва. К февралю глава региона определился с новой кандидатурой, которая устроила всех. Однако на этой должности Вера Леонова не проработал и полгода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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