Участвуй в квесте Мурманского морского торгового порта и «КП» - выигрывай призы!

1 Авг. 2020 2020-07-30T14:22:22+03:00

С 4 августа мы будем публиковать интересные задания, чтобы вы могли выиграть призы

Изменить размер текста: A A

Соскучились по интересным событиям? Тогда присоединяйтесь к нашему! 1 сентября Мурманскому морскому торговому порту исполнится 105 лет. К этой красивой дате мы приготовили квест «Город-порт».

С 4 августа в наших группах в соцсетях будут появляться задания: вам надо будет найти места, которые мы загадали. Все они связаны с торговым портом. Размещайте у себя на страницах в «ВКонтакте», «Одноклассниках» или Facebook фотографии этих мест, собирайте баллы и выигрывайте призы! Задания также будут дублироваться в ежедневных газетах. Подробнее о правилах квеста, читайте на нашем сайте и в газете за 5 августа.

Благодаря нашему квесту вы узнаете, как повлиял торговый порт на жизнь города-героя.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU