2020-07-30T17:07:07+03:00
Общество

Погода в Мурманске и области 31 июля 2020 года: теплые дни сменит прохлада

Какая погода будет в Мурманской области 31 июля 2020 года
Наталья ЛОБАНОВА
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В кольском крае холодает.В кольском крае холодает.Фото: Ольга ЗАСУХИНА
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Во июле жители Мурманской области могли сполна насладиться теплыми лучами солнышка, однако с приближением августа в Заполярье,увы, становится все прохладнее и прохладнее.

- В ближайшие дни в регионе прогнозируется смещение циклона с Северного моря на Карелию и далее на Архангельскую область. 31 июля в Мурманской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12, днем +11+16 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Синоптики также напоминают, что до 31 июля сохраняется пожарная опасность в районе Мурманска, Мончегорска и Оленегорска, а также в Печенгском, Кольском районах и на западе Ловозерского района. Так, за прошлую неделю леса в области горели четыре раза. К счастью, их успели потушить в течение суток с момента обнаружения пожара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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