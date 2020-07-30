2020-07-30T13:17:45+03:00
Происшествия

Четыре молодых наркодиллера из Мурманска получили от 4,6 до 13 лет колонии строгого режима

Злоумышленники торговали наркотиками в двух интернет-магазинах, созданных на базе мессенджера
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Мурманчанам не удалось укрыться от закона. Фото: Октябрьский районный суд МурманскаМурманчанам не удалось укрыться от закона. Фото: Октябрьский районный суд Мурманска
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Несколько молодых людей из Мурманска, которым очень хотелось обогатиться за счет продажи запрещенных веществ, получили серьезные неприятности. Xетыре северянина сбывали наркотики и психотропы при помощи пары интернет-магазинов, которые они организовали на базе мессенджера.

- По версии обвинения, злоумышленники под руководством неустановленного лидера получали информацию о местах нахождения тайников с крупными партиями наркотиков. Те забирали вещества и прятали их более мелкими партиями в других местах для сбыта покупателям. Последним сообщали местонахождение тайника через мессенджер, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Мурманска.

На момент совершения преступлений трем участникам банды было от 19 до 21 года, четвертому только-только исполнилось 18 лет. Одного из них приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, двух других - к 8 годам, а последнему назначили 4,6 лет лишения свободы. Всех мурманчан взяли под стражу в зале суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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