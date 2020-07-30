Четыре молодых наркодиллера из Мурманска получили от 4,6 до 13 лет колонии строгого режима
Несколько молодых людей из Мурманска, которым очень хотелось обогатиться за счет продажи запрещенных веществ, получили серьезные неприятности. Xетыре северянина сбывали наркотики и психотропы при помощи пары интернет-магазинов, которые они организовали на базе мессенджера.
- По версии обвинения, злоумышленники под руководством неустановленного лидера получали информацию о местах нахождения тайников с крупными партиями наркотиков. Те забирали вещества и прятали их более мелкими партиями в других местах для сбыта покупателям. Последним сообщали местонахождение тайника через мессенджер, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Мурманска.
На момент совершения преступлений трем участникам банды было от 19 до 21 года, четвертому только-только исполнилось 18 лет. Одного из них приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, двух других - к 8 годам, а последнему назначили 4,6 лет лишения свободы. Всех мурманчан взяли под стражу в зале суда.
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