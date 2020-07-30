Главу администрации Мурманска Евгения Никору выписали из больницы

30 Июль 2020 2020-07-30T12:00:07+03:00

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8 июля стало известно, что главу администрации Мурманска Евгения Никору госпитализировали с коронавирусом. Как он рассказал "КП", заражение произошло через семейные контакты.

Глава администрации поступил в состоянии средней тяжести с двусторонней пневмонией. Но, к счастью, болезнь не прогрессировала. На этой неделе Евгения Никору выписали из больницы. Лечение проходило во время отпуска главы администрации, но он решил не тратить время и работал прямо из больничной палаты. И после выписки тоже не отходит от рабочих дел. Весной этого года Евгений Викторович находился на обсервации из-за контактирования с нулевым пациентом в Мурманске.

А вот его заместитель Виталий Розыску, который тоже подхватил COVID-19, пока остается под наблюдением врачей. При этом сотрудники мэрии, как и их коллеги из соседних подъездов "белого дома" - правительства Мурманской области - регулярно проходят тестирование на коронавирус.

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