2020-07-30T11:41:10+03:00
Дом. Семья

Жительница Мурманска приютила крысу, покусанную кошками и собаками

Пострадавший зверек ведет себя социально и не боится людей
Наталья ЛОБАНОВА
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Крыску будут лечить. Фото: vk.com/murmanpriutКрыску будут лечить. Фото: vk.com/murmanpriut
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На днях мурманские волонтеры искали приют для не совсем обычного питомца, которому крайне нужна помощь.

- Друзья, кто у знает в "лицо" этого зверя? Нашли в покусах от кошки или собаки. Я бы, конечно, сказала, что это просто крыса, однако, наш хвостатый ведет себя совершенно социально, людей не боится, на предложение зайти в коробочку, зашел в нее и сел. Кто может оказать помощь зверю с походом к врачу и домом, хотя бы временным? Он просто болен, - отметила в группе "Приют для бездомных животных. Мурманск" в соцсетях Оксана Анчишкина.

К счастью, для раненной крыски, которая оказалась самочкой, быстро нашлась добрая хозяйка - она взяла зверька на передержку.

- У животного мешки на шее под ушами. Возможно, двусторонний отит или что-то еще. Также у него нет передней конечности, рана уже запекшаяся, но еще не зажившая. На ране за ухом тоже кровь запекшаяся, то есть ей несколько дней. И мелкими повреждениями тело усыпано, - поделилась в соцсетях жительница Мурманска Татьяна Пашкова.

Сейчас зверек находится на лечении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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