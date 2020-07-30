Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 30 июля 2020 года составило 74 человека

В Мурманской области уже 74 погибших от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Увы, в Мурманской области за весь июль было всего два дня, когда число летальных случаев от коронавируса не росло: 8 и 28 июля. Все остальные дни оперативный штаб при правительстве региона сообщает о новых жертвах.

По данным за 30 июля, число умерших от новой коронавирусной инфекции выросло до 74. За последние сутки опасная болезнь унесла жизни трех человек.

Всего в Мурманской области коронавирусом заболели уже 10093 человека, только за последние 24 часа выявили 146 новых случаев. Самый крупный ковидный очаг - Мурманск (+107 новых случаев, 5134 заболевших с начала пандемии). На втором месте идет Белокаменка (2301 заболевших и, к счастью, нет новых случаев за последние сутки). На третьем месте - Североморск (+14 новых заболевших, 832 всего).

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