2020-07-30T14:53:19+03:00
Общество

В Самару привезли из Мурманска три тонны пикши с мышьяком

Всю партию заполярной рыбы пришлось уничтожить
Елена МОЛОДЦОВА
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Рыба из Мурманска оказалась с мышьяком.Рыба из Мурманска оказалась с мышьяком.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мурманск славится своей вкусной рыбы. Правда, иногда дары моря могут быть опасными для здоровья. К сожалению, именно такая партия пришла в Самару.

- От коллег из Мурманской области пришло письмо о поступлении в Самарскую область некачественной рыбной продукции. Информацию проверили. На одно из предприятий, действительно, поступило 3028,474 килограмма мороженой пикши, - рассказывают в Управлении Россельхознадзора по Самарской области.

Специалисты ведомства отобрали пробы, и лабораторные исследования подтвердили, что в пришедшей из Мурманска пикше есть превышение предельно допустимой массовой доли мышьяка.

- Вынесено предписание о недопустимости реализации данной продукции. Вся партия была уничтожена на ветсанутильзаводе в поселке Дубовый Умет, - отметили в Россельхознадзоре по Самарской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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