Андрей Малахов и Андрей Чибис готовят в Мурманской области новый проект

Андрей Малахов и Андрей Чибис готовят новый проект, подробности которого пока не раскрывают.

Андрей Малахов - частый гость в Мурманской области. Наш земляк, уроженец Апатитов, принимает активное участие в жизни региона. Также получилось у него наладить хорошие отношения с губернатором Андреем Чибисом.

В частности, шоумен приезжал прошлым летом, вошел в штаб общественной поддержки Андрея Владимировича, и провел один из этапов конкурса "Лидеры Севера".

И вот Андрей Малахов снова в Заполярье. В его Instagram, а также на странице губернатора появилась одинаковая фотография.

- Договорились с Андреем Чибисом творить чудеса в Апатитах! Приятно когда губернатор хочет сделать твою малую Родину лучше! - подписал снимок Андрей Малахов.

- Апатиты ждет по-настоящему удивительныи проект! Творить чудеса будем с Андреем Малаховым. Все подробности уже скоро. Главное - не переключаи тесь! - прокомментировал свой снимок глава региона.

Никакие подробсности нового проекта пока не сообщаются.

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