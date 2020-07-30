2020-07-30T08:37:25+03:00
Общество

Погода в Мурманске и области 30 июля 2020 года: все холоднее

Какая погода будет в Мурманской области 30 июля 2020 года
Мария ПАШЕНКОВА
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Жара ушла из Мурманской области.Жара ушла из Мурманской области.Фото: Мария ПАШЕНКОВА
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Увы, июль не закончился на мажорной ноте удивительно жары. Последние дни второго летнего месяца все понижают градус температуры воздуха. Что же готовит северянам 30 июля 2020 года?

- В четверг ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха +13+18°, местами до +23°, - сообщает гидрометцентр Мурманской области.

Постепенно остывает не только воздух, но и вода в водоемах. Вечером 29 июля в реке Кола она была уже 21 градус, хотя еще недавно прогревалась до 24. Как сообщает паблик в "ВКонтакте" "Погода в Мурманске", 30 июля в столице Заполярья будет не выше +18, а в пятницу мы не дойдем и до этого показателя.

Теплее всего в этот день было в 1960 году: 32.4 выше нуля, а вот холоднее всего в 1928 году: +4.3.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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