Максим Аверин тренировался на Северном флоте перед съемками в сериале "Горюнов"
Сериал "Горюнов" по мотивам рассказов Александра Покровского увидел свет в 2013 году, сейчас снимается четвертый сезон. Производством занимается продюсерский центр Сергея Жигунова.
Еще во время работы над первым сезоном авторы обратились к командованию Северного флота с просьбой оказать содействие. Так, исполнитель главной роли Максим Аверин несколько месяцев был на базе в Североморске, где постигал, что такое служба на Северном флоте. Перед тем, как сыграть командира атомной подводной лодки, он также узнавал морские термины.
Увы, несмотря на тщательную подготовку и слоган сериала "Северный флот - здесь служат только настоящие мужчины", проект не получил одобрение от военнослужащих. Как сообщил источник "КП" на Северном флоте, подводники не одобрили, какими их изобразили на экране. И называют "Горюнова" своей болевой точкой при том, что к рассказам Александра Покровского относятся с большим уважением.
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