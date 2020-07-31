2020-07-31T09:00:02+03:00
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Максим Аверин тренировался на Северном флоте перед съемками в сериале "Горюнов"

Но в итоге подводники остались недовольны тем, что увидели в многосерийной ленте
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Максим Аверин сыграл главную роль в сериале "Горюнов".Максим Аверин сыграл главную роль в сериале "Горюнов".Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Сериал "Горюнов" по мотивам рассказов Александра Покровского увидел свет в 2013 году, сейчас снимается четвертый сезон. Производством занимается продюсерский центр Сергея Жигунова.

Еще во время работы над первым сезоном авторы обратились к командованию Северного флота с просьбой оказать содействие. Так, исполнитель главной роли Максим Аверин несколько месяцев был на базе в Североморске, где постигал, что такое служба на Северном флоте. Перед тем, как сыграть командира атомной подводной лодки, он также узнавал морские термины.

Увы, несмотря на тщательную подготовку и слоган сериала "Северный флот - здесь служат только настоящие мужчины", проект не получил одобрение от военнослужащих. Как сообщил источник "КП" на Северном флоте, подводники не одобрили, какими их изобразили на экране. И называют "Горюнова" своей болевой точкой при том, что к рассказам Александра Покровского относятся с большим уважением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Максим Аверин тренировался на Северном флоте перед съемками в сериале "Горюнов"