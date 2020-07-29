Стали известны подробности о последних погибших от коронавируса в Мурманской области на 29 июля 2020 года
29 июля оперативный штаб при правительстве Мурманской области сообщил, что число жертв коронавируса в регионе выросло с 68 до 71.
- Возраст пациентов — 69, 72 и 79 лет. Они переносили болезнь в тяжелой форме. Пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них — ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет, бронхиальная астма. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти пациентов не удалось, - уточнили в оперативном штабе.
Всего в Мурманской области новой коронавирусной инфекцией заболели с начала пандемии 9947 человек, вылечились уже 5697 человек. Больше всего заболевших - в Мурманске (+120 человек за сутки, 5027 всего). Второй крупнейший ковидный очаг - Белокаменка (+2 человека за сутки, всего 2301). На третьем месте - Североморск (+20 человек, всего 818)
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ИСТОЧНИК KP.RU
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