Стали известны подробности о последних погибших от коронавируса в Мурманской области на 29 июля 2020 года

29 Июль 2020 2020-07-29T17:20:37+03:00

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 29 июля 2020 года

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29 июля оперативный штаб при правительстве Мурманской области сообщил, что число жертв коронавируса в регионе выросло с 68 до 71.

- Возраст пациентов — 69, 72 и 79 лет. Они переносили болезнь в тяжелой форме. Пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них — ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет, бронхиальная астма. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти пациентов не удалось, - уточнили в оперативном штабе.

Всего в Мурманской области новой коронавирусной инфекцией заболели с начала пандемии 9947 человек, вылечились уже 5697 человек. Больше всего заболевших - в Мурманске (+120 человек за сутки, 5027 всего). Второй крупнейший ковидный очаг - Белокаменка (+2 человека за сутки, всего 2301). На третьем месте - Североморск (+20 человек, всего 818)

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ИСТОЧНИК KP.RU