2020-07-29T13:06:19+03:00
Общество

Андрей Чибис прокомментировал отношения администрации Мурманска и правительства региона

Глава Заполярья рассказал, есть ли конфликт с мэрией
Мария ПАШЕНКОВА
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Андрей Чибис отметил, что вражды между администрацией Мурманска и правительством региона нет. Фото: правительство Мурманской областиАндрей Чибис отметил, что вражды между администрацией Мурманска и правительством региона нет. Фото: правительство Мурманской области
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Про то, что между двумя подъездами "белого дома" в Заполярье - третьим, где находится мэрия Мурманска, и первым и вторым с правительством региона - есть "холодная война", судят не первый месяц. Поводы для этого есть. Например, губернатор Андрей Чибис в свое время распорядился гнать в шею депутата горсовета Александра Накая за некрасивую историю со сквером у памятника Кирову. Пришлось коллегам защищать товарища.

Впрочем, сам Андрей Чибис говорит, что отношения между подъездами абсолютно рабочие.

- Я категорически против деления на городских и областных. Не скрою, есть несколько человек, их можно пересчитать по пальцам на одной руке, которые, на мой взгляд, препятствуют развитию города. Мы стараемся или в конструктивное русло направить таких сотрудников, или исключить их влияние на ситуацию. Я общаюсь с сотрудниками из администрации города, в том числе теми, кто много лет работает. Это профессионалы, болеющие за город. Я не сторонник войны и политических баталий с большим уважением отношусь к коллегам, - отметил Андрей Владимирович в разговоре с общественным деятелем Романом Глеком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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