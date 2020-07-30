Только для путешественников: 3 способа использования службы доставки

30 Июль 2020 2020-07-30T00:01:17+03:00

Рассказываем о лайфхаках, которые пригодятся в поездках по России

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Знаете ли вы, что служба доставки Boxberry способна облегчить жизнь путешественникам? Мы в этом уверены! Делимся тремя лайфхаками, которые пригодятся в поездках по России, и дарим подарок для всех отпускников.

1. Доставка перевеса багажа.

Не платите за лишние килограммы в чемодане: упакуйте вещи и отправьте их самому себе в отделение Boxberry. А получить посылку можно в пункте выдачи рядом с домом.

2. Отправка посылки самому себе.

Приобрели сувенир, но не хотите возить его с собой? Отправьте посылку в удобное отделение Boxberry. А если вы задержитесь в дороге, срок хранения груза всегда можно продлить.

3. Доставка забытых вещей.

Если вы забыли какую-то вещь на отдыхе, не торопитесь переживать. Попросите отправить вам оставленный предмет с помощью службы доставки.

А вот и подарок: до 31 августа 2020 года компания Boxberry дарит скидку 15% на отправку посылок. Активируйте промокод НОВОСТЬ и отправляйте посылки по сниженной цене.

Доставляйте радость вместе с Boxberry!

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