Только для путешественников: 3 способа использования службы доставки
Знаете ли вы, что служба доставки Boxberry способна облегчить жизнь путешественникам? Мы в этом уверены! Делимся тремя лайфхаками, которые пригодятся в поездках по России, и дарим подарок для всех отпускников.
Не платите за лишние килограммы в чемодане: упакуйте вещи и отправьте их самому себе в отделение Boxberry. А получить посылку можно в пункте выдачи рядом с домом.
2. Отправка посылки самому себе.
Приобрели сувенир, но не хотите возить его с собой? Отправьте посылку в удобное отделение Boxberry. А если вы задержитесь в дороге, срок хранения груза всегда можно продлить.
3. Доставка забытых вещей.
Если вы забыли какую-то вещь на отдыхе, не торопитесь переживать. Попросите отправить вам оставленный предмет с помощью службы доставки.
А вот и подарок: до 31 августа 2020 года компания Boxberry дарит скидку 15% на отправку посылок. Активируйте промокод НОВОСТЬ и отправляйте посылки по сниженной цене.
Доставляйте радость вместе с Boxberry!
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