Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 28 июля 2020 года составило 68 человек

28 Июль 2020 2020-07-28T10:44:45+03:00

В Мурманской области с 8 июля каждый день становится известно о новых жертвах коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 28 июля 2020 года

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С 8 июля не было ни дня, чтобы в Мурманской области никто не умер от коронавируса. Ситуация, что и говорить, горькая. К счастью, 28 июля наконец прозвучали хорошие новости.

28 июля 2020 года оперативный штаб по коронавирусу при правительстве региона сообщил, что за сутки не было новых погибших от COVID-19. Общее число жертв составляет 68 человек.

Общее число заболевших в Мурманской области стремительно близится к отметке в 10 тысяч человек, ее мы перешагнем уже на днях. Сейчас зараженных уже 9791 человек, больше всего в Мурманск - 4907 (столица Заполярья на днях тоже поставит антирекорд самого крупного ковидного очага в регионе и преодолеет отметку в 5 тысяч зараженных).

Меньше всего человек с диагнозом COVID-19 - в ЗАТО Заозерск (3), в Полярных Зорях (6), Снежногорске (6).

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ИСТОЧНИК KP.RU