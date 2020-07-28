Появилось видео с Парада ВМФ в Североморске, где пострадал военнослужащий

28 Июль 2020 2020-07-28T09:42:42+03:00

ЧП произошло во время празднования Дня ВМФ в Североморске. Фото: пресс-служба Северного флота

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Правоохранительные органы сейчас разбираются в обстоятельствах трагедии, которая произошла 26 июля в Североморске во время празднования Дня Военно-Морского флота.

Напомним, в военнослужащего из морской пехоты, который наблюдал за салютом с трибуны, прилетел тяжелый предмет, который разбил ему голову. Очевидцы говорят, что это был осколок салюта. Однако на Северном флоте сообщили, что пострадать от залпов военнослужащий не мог: салют проводится с соблюдением всех правил безопасности, а "емкости" направляются в сторону залива и сгорают без остатся.

- По предварительной версии, в голову военнослужащего попала бутылка, которую бросила нетрезвая компания, - уточнили "КП" в пресс-службе Северного флота.

Сейчас врач оценивают состояние пострадавшего как тяжелое, но стабильное. Также в сети появилось видео, сделанное очевидцем. На нем виден переполох на трибунах после того, как мужчин упал.

- Как и говорили, снаряд упал между вторым и третьим рядом. Дима сидел как раз на третьем спиной. Поэтому и пострадал больше всего затылок. Где все свидетели? - написал на своей странице в "ВКонтакте" друг пострадавшего Алексей Голубецкий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/793001" frameborder="0"></iframe> Видео с празднования Дня ВМФ в Североморске, где пострадал военнослужащий.

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