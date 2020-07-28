2020-07-28T09:01:17+03:00
Общество

Погода в Мурманске и области 28 июля 2020 года

Какая погода будет в Мурманской области 28 июля 2020 года
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области сохранится тепло.В Мурманской области сохранится тепло.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Почти весь июль прошел под эгидой тепла. В некоторые дни было даже непривычно жарко для Мурманской области. Закончится ли месяц на позитивной ноте?

- 28 июля в регионе будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха +19+24°, - сообщает гидрометцентр Мурманской области.

По данным паблика в “ВКонтакте” “Погода в Мурманске”, теплее всего в этот день было в 1960 году: 29,6 градусов выше нуля. Холоднее всего в 1945 году: всего 2,4.

Синоптики обещают, что тепло задержится на Кольском полуострове до конца месяца.

Напомним: в лесах Мурманской области сейчас очень сухо, и малейшая искра может спровоцировать большой пожар, который уничтожит десятки, если не сотни гектаров леса. Поэтому в ряде лесничеств сохраняется ограничение на посещение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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