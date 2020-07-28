Погода в Мурманске и области 28 июля 2020 года

28 Июль 2020 2020-07-28T09:01:17+03:00

Какая погода будет в Мурманской области 28 июля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Почти весь июль прошел под эгидой тепла. В некоторые дни было даже непривычно жарко для Мурманской области. Закончится ли месяц на позитивной ноте?

- 28 июля в регионе будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха +19+24°, - сообщает гидрометцентр Мурманской области.

По данным паблика в “ВКонтакте” “Погода в Мурманске”, теплее всего в этот день было в 1960 году: 29,6 градусов выше нуля. Холоднее всего в 1945 году: всего 2,4.

Синоптики обещают, что тепло задержится на Кольском полуострове до конца месяца.

Напомним: в лесах Мурманской области сейчас очень сухо, и малейшая искра может спровоцировать большой пожар, который уничтожит десятки, если не сотни гектаров леса. Поэтому в ряде лесничеств сохраняется ограничение на посещение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кандалакшском районе во время купания утонула 11-летняя девочка. Школьница пошла на речку вместе с подружкой (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU