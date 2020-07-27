Ученые нашли у Мурманской области крайне негативные тенденции к снижению социально-экономического положения

27 Июль 2020 2020-07-27T16:52:36+03:00

У Мурманской области не все хорошо с социально-экономическим положением. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Пока Заполярье в числе регионов с менее благоприятной ситуацией

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Коронавирус больно ударил по социально-экономическому положению (СЭП) российских регионов. И Мурманская область, увы, не стала исключением. Правда, ей удалось удержаться в категории субъектов с менее благоприятным СЭП и не скатиться в группу неблагоприятных или крайне неблагоприятных регионов.

Аналитики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации провели мониторинг экономической ситуации в стране.

- К началу 2020 года исходное сравнительно благоприятное СЭП демонстрировали 19 субъектов. В то же время крайне неблагоприятное СЭП отличало 8 территорий, оценки по которым варьировались в диапазоне от 0,46 до 0,62 к среднему показателю по России, - делятся своими выводами аналитики. – По нескольким регионам пока еще сохранялись в целом позитивные тенденции изменения их текущего СЭП. В то же время в ряде регионов наблюдаются гораздо более выраженные, чем в целом по стране, негативные изменения социально-экономического положения.

В этот список попали обе столицы и еще 15 регионов, в том числе и Мурманская область, где динамический индекс составил 0,79 к уровню 2019 года. Аналитики отметили в Заполярье крайне негативные тенденции к снижению социально-экономического положения.

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ИСТОЧНИК KP.RU