В Мурманске ночную сходку дрифтеров разогнала полиция
С тех пор, как в столице Заполярья на улице Рогозерской открылся новый торгово-развлекательный центр, жители окрестных домов потеряли покой. Дело в том, что просторную парковку у него в ночное время облюбовали любители дрифта.
- Вечером 25 июля тусила на парковке «Плазмы» куча машин: дрифт, свист колес, рев мотора, грохот музыки. На весь район шум. И тут приезжает машинка с мигалками, и всех как корова языком слизала, как тараканы разбежались, - сообщил об итогах очередной дрифт-сходки анонимный автор в группе «Мурманск ДТП ЧП».
Как рассказали «КП» в УГИБДД по Мурманской области, на экстренный номер 112 поступили сообщения о шуме на парковке торгового центра, мешающем горожанам спать. На место приехали сотрудники ДПС, но к тому моменту любители дрифта уже начали разъезжаться. Полицейские дождались, пока парковка опустеет и уехали. Никто из возмутителей общественного спокойствия так и не был задержан.
В Мурманске ночную сходку дрифтеров разогнала полиция.Автор: Мурманск ДТП ЧП! другой источник
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