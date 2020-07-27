27 Июль 2020 2020-07-27T16:05:57+03:00

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С тех пор, как в столице Заполярья на улице Рогозерской открылся новый торгово-развлекательный центр, жители окрестных домов потеряли покой. Дело в том, что просторную парковку у него в ночное время облюбовали любители дрифта.

- Вечером 25 июля тусила на парковке «Плазмы» куча машин: дрифт, свист колес, рев мотора, грохот музыки. На весь район шум. И тут приезжает машинка с мигалками, и всех как корова языком слизала, как тараканы разбежались, - сообщил об итогах очередной дрифт-сходки анонимный автор в группе «Мурманск ДТП ЧП».

Как рассказали «КП» в УГИБДД по Мурманской области, на экстренный номер 112 поступили сообщения о шуме на парковке торгового центра, мешающем горожанам спать. На место приехали сотрудники ДПС, но к тому моменту любители дрифта уже начали разъезжаться. Полицейские дождались, пока парковка опустеет и уехали. Никто из возмутителей общественного спокойствия так и не был задержан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/792851" frameborder="0"></iframe> В Мурманске ночную сходку дрифтеров разогнала полиция.Автор: Мурманск ДТП ЧП! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU