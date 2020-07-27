К осени в Мурманске сдадут стадион на улице Гвардейской и новое здание областного суда

27 Июль 2020 2020-07-27T14:40:35+03:00

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В свое время ситуация со стадионом на улице Гвардейской в Мурманске наделал много шума. Он, конечно, был неухоженный и напоминал пустырь, но жители близлежащих домов любили здесь гулять с детьми, играть в футбол летом и кататься на лыжах зимой. Поэтому когда узнали, что на этой земле будут строить здание областного суда, в прямом смысле слова встали на защиту стадиона живым кругом.

В мэрии пообещали, что место найдется и для здания суда, и для занятия спортом. Подрячику это решение далось непросто, но, кажется, все идет по плану.

- В ходе строительства двух разных по назначению объектов у заказчиков возникли организационные вопросы, касающиеся требований безопасности и содержания территорий, целесообразности установки ограждения на некоторых участках и организации пожарного автопроезда между сооружениями, а также благоустройства, - сообщили в администрации Мурманска. - Завершение всех работ, как по строительству нового здания суда, так и по устройству современного стадиона, запланировано уже этой осенью.

На месте стадиона будет спорткомплекс с футбольным полем, беговыми дорожками, дорожками для скандинавской ходьбы, площадками для подготовки к выполнению норм ГТО. .

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