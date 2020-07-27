2020-07-27T13:40:12+03:00
Дом. Семья

В Умбе украли живую черепашку

Среди подозреваемых мальчик в красной футболке
Елена ЧУМАКОВА
Поделиться:
В Умбе пропала черепашка.В Умбе пропала черепашка.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Пожалуй, пропажей дамских сумочек, кошельков, мобильников и дорогих часов сегодня никого не удивишь. Далеко не в диковинку кражи самокатов и велосипедов, оставленных беспечными владельцами без присмотра. Однако все же порой случаются куда более оригинальные пропажи.

- Сегодня [27 июля] у нас была украдена живая черепашка. Соседи видели мальчика на велосипеде в красной футболке на улице Восточной. Если принес домой, верните, пожалуйста! Дети очень переживают! - такое сообщение появилось в группе «Подслушано в Умбе и во всем Терском районе №1».

Получается, что черепашки в Умбе на вес золота. К сожалению, не известно, вернул ли загадочный вор питомца законным владельцам или нет.

А, тем временем, в Ревде продолжаются поиски хозяина пса, которого туристы спасли с перевала Геологов в Ловзерских тундрах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Лопарской потерялся гриффон. Собака мечется по трассе «Кола» и в руки не дается (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У рынка в Кандалакше нашли труп
К осени в Мурманске сдадут стадион на улице Гвардейской и новое здание областного суда
ЖительМурманска шесть лет бегал от приговора за торговлю наркотиками в особо крупном размере
В Умбе украли живую черепашку
В Мурманске ищут 50-летнего мужчину с эпилепсией
Губернатор Мурманской области: «Церковь Петра и Павла в Варзуге надо сохранить!»
Губернатор Мурманской области поручил разобраться с дорогой на Варзугу
Где в Мурманской области с 27 июля введут ограничения на посещение лесов
Губернатор Мурманской области: "Дом культуры моряков в Мурманске находится в ужасном состоянии"
Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Заболеваемость пусть незначительно, но снижается»
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 27 июля 2020 года составило 68 человек
Мурманская область получила 1,4 миллиарда рублей из резервного фонда кабмина
В Кандалакшском районе во время купания утонула 11-летняя девочка
На озере Сорока в Мурманске утонул мужчина
За неделю леса в Мурманской области горели четыре раза
Погода в Мурманске и области 27 июля 2020 года
Стали известны подробности о последних погибших от коронавируса в Мурманской области на 26 июля 2020 года
Военно-морской парад в Санкт-Петербурге открыл уникальный Ил-2 из Мурманской области