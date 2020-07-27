В Умбе украли живую черепашку

27 Июль 2020 2020-07-27T13:40:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожалуй, пропажей дамских сумочек, кошельков, мобильников и дорогих часов сегодня никого не удивишь. Далеко не в диковинку кражи самокатов и велосипедов, оставленных беспечными владельцами без присмотра. Однако все же порой случаются куда более оригинальные пропажи.

- Сегодня [27 июля] у нас была украдена живая черепашка. Соседи видели мальчика на велосипеде в красной футболке на улице Восточной. Если принес домой, верните, пожалуйста! Дети очень переживают! - такое сообщение появилось в группе «Подслушано в Умбе и во всем Терском районе №1».

Получается, что черепашки в Умбе на вес золота. К сожалению, не известно, вернул ли загадочный вор питомца законным владельцам или нет.

А, тем временем, в Ревде продолжаются поиски хозяина пса, которого туристы спасли с перевала Геологов в Ловзерских тундрах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Лопарской потерялся гриффон. Собака мечется по трассе «Кола» и в руки не дается (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU