В Умбе украли живую черепашку
Пожалуй, пропажей дамских сумочек, кошельков, мобильников и дорогих часов сегодня никого не удивишь. Далеко не в диковинку кражи самокатов и велосипедов, оставленных беспечными владельцами без присмотра. Однако все же порой случаются куда более оригинальные пропажи.
- Сегодня [27 июля] у нас была украдена живая черепашка. Соседи видели мальчика на велосипеде в красной футболке на улице Восточной. Если принес домой, верните, пожалуйста! Дети очень переживают! - такое сообщение появилось в группе «Подслушано в Умбе и во всем Терском районе №1».
Получается, что черепашки в Умбе на вес золота. К сожалению, не известно, вернул ли загадочный вор питомца законным владельцам или нет.
А, тем временем, в Ревде продолжаются поиски хозяина пса, которого туристы спасли с перевала Геологов в Ловзерских тундрах.
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