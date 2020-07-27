Губернатор Мурманской области: «Церковь Петра и Павла в Варзуге надо сохранить!»

27 Июль 2020 2020-07-27T12:50:32+03:00

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Мурманская область может потерять одну из своих достопримечательностей. В Варзуге на Никольской стороне разрушается Петропавловская церковь.

- Еще весной у нее обрушилась часть кровли. Прошла половина лета, но никаких ремонтных работ до сих пор не ведется. Кто может решить эту проблему? Отзовитесь! – бросила клич в соцсетях северянка Виктория Чунина.

Как рассказывает в своей книге «Варзуга. Жемчужина Кольского Севера» митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, церковь Петра и Павла была построена в 1864 году и стала самым певческим, «намоленным» и любимым приходом. С началом репрессий в 1937 году службы в ней совершать было запрещено. В Великую Отечественную войну в здании размещалась столовая для военнослужащих Варзужского военного аэродрома. После войны в храме организовали склад для продуктов. Богослужения в Петропавловской церкви возобновили только в 1999 году.

Время не пощадила древнее здание. И вряд ли даже с частью обвалившейся кровли 156-летний храм переживет предстоящую зиму. Однако призыв о помощи северянки все-таки услышали.

- Отдельно прошу взять на контроль церковь Петра и Павла в Варзуге. Она юридически не является объектом культуры, но исторически, безусловно, представляет ценность. Принципиально важно в течение нескольких дней найти решение и финансовое, и юридическое, и сделать так, чтобы эту церковь сохранить, - обратился к своему заместителю Елене Дягилевой губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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