2020-07-27T12:50:32+03:00
Общество

Губернатор Мурманской области: «Церковь Петра и Павла в Варзуге надо сохранить!»

Кровля 156-летнего храма обрушилась еще весной
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Церковь Петра и Павла в Варзуге - под угрозой разрушения. Фото: Виктория ЧунинаЦерковь Петра и Павла в Варзуге - под угрозой разрушения. Фото: Виктория Чунина
Изменить размер текста:

Мурманская область может потерять одну из своих достопримечательностей. В Варзуге на Никольской стороне разрушается Петропавловская церковь.

- Еще весной у нее обрушилась часть кровли. Прошла половина лета, но никаких ремонтных работ до сих пор не ведется. Кто может решить эту проблему? Отзовитесь! – бросила клич в соцсетях северянка Виктория Чунина.

Как рассказывает в своей книге «Варзуга. Жемчужина Кольского Севера» митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, церковь Петра и Павла была построена в 1864 году и стала самым певческим, «намоленным» и любимым приходом. С началом репрессий в 1937 году службы в ней совершать было запрещено. В Великую Отечественную войну в здании размещалась столовая для военнослужащих Варзужского военного аэродрома. После войны в храме организовали склад для продуктов. Богослужения в Петропавловской церкви возобновили только в 1999 году.

Время не пощадила древнее здание. И вряд ли даже с частью обвалившейся кровли 156-летний храм переживет предстоящую зиму. Однако призыв о помощи северянки все-таки услышали.

- Отдельно прошу взять на контроль церковь Петра и Павла в Варзуге. Она юридически не является объектом культуры, но исторически, безусловно, представляет ценность. Принципиально важно в течение нескольких дней найти решение и финансовое, и юридическое, и сделать так, чтобы эту церковь сохранить, - обратился к своему заместителю Елене Дягилевой губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Кандалакши собрали на строительство часовни миллион рублей за полтора месяца. А в главном храме Колы отремонтируют колокольню (Подробности)

Построят ли на месте стадиона профсоюзов в Мурманске кафедральный собор. В Мурманской и Мончегорской митрополии прокомментировали ситуацию с продажей спортивного объекта (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У рынка в Кандалакше нашли труп
К осени в Мурманске сдадут стадион на улице Гвардейской и новое здание областного суда
ЖительМурманска шесть лет бегал от приговора за торговлю наркотиками в особо крупном размере
В Умбе украли живую черепашку
В Мурманске ищут 50-летнего мужчину с эпилепсией
Губернатор Мурманской области: «Церковь Петра и Павла в Варзуге надо сохранить!»
Губернатор Мурманской области поручил разобраться с дорогой на Варзугу
Где в Мурманской области с 27 июля введут ограничения на посещение лесов
Губернатор Мурманской области: "Дом культуры моряков в Мурманске находится в ужасном состоянии"
Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Заболеваемость пусть незначительно, но снижается»
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 27 июля 2020 года составило 68 человек
Мурманская область получила 1,4 миллиарда рублей из резервного фонда кабмина
В Кандалакшском районе во время купания утонула 11-летняя девочка
На озере Сорока в Мурманске утонул мужчина
За неделю леса в Мурманской области горели четыре раза
Погода в Мурманске и области 27 июля 2020 года
Стали известны подробности о последних погибших от коронавируса в Мурманской области на 26 июля 2020 года
Военно-морской парад в Санкт-Петербурге открыл уникальный Ил-2 из Мурманской области