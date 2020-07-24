В Териберке созывают добровольную народную дружину

24 Июль 2020 2020-07-24T16:55:12+03:00

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В старинном поморском селе на берегу Баренцева моря проживает меньше тысячи человек, а вот туристов в Териберку приезжает куда больше. Тем не менее, здесь в отдаленном населенном пункте, нет представителя правоохранительных органов.

- Участковый приезжает в Териберку три раза в неделю и ведет прием граждан. На данный момент в связи с пандемией коронавируса эта работа приостановлена. В случае обращения граждан в село выезжает следственно-оперативная группа из Колы, - рассказывают в УМВД по Мурманской области.

Однако власти Териберки на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом просили о постоянном участковом в отдаленном селе. И их можно понять – дорога на побережье из-за непогоды может быть закрыта месяцами, и представитель правоохранительных органов необходим. Однако пока региональные власти прорабатывают этот вопрос, местные чиновники решили создать добровольную народную дружину, которая будет следить за порядком в Териберке.

- Может, есть желающие проявить гражданскую сознательность, - кинули клич в администрации Териберки и уточнили, - в дружину на добровольной основе принимаются граждане, достигшие возраста 18 лет, способные по своим деловым и моральным качествам исполнять обязанности по охране общественного порядка.

Вступить в дружину не могут лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость, состоящие на учете в лечебно-профилактических учреждениях с психическими заболеваниями, наркоманией или алкоголизмом и признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными.

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