Батарею береговой обороны под Териберкой сделают объектом культурного наследия

24 Июль 2020 2020-07-24T12:22:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Териберка богата на достопримечательности. Водопад, кладбище судов, пляж "драконьи яйца". А еще на берегу Баренцева моря, примерно в 40 километрах о поселка, стоит батарея береговой обороны 199-го отдельного артиллерийского дивизиона.

На нее часто заглядывают туристы, которые с грустью отмечают, что состояние достопримечательности очень плачевное - капизы погоды, да и руки вандалов, нещадны к ней. Но если батарея станет объектом культурного наследия, то ее приведут в порядок за счет бюджетов разных уровней. И важный статус вполне реален: региональный минкульт и краеведческий музей уже начали работу по нему.

- С мая по июнь сотрудники отдела обеспечения государственной охраны объектов культурного наследия собирали архивные документы, исследовали библиографии, изучали и анализировали объект с точки зрения архитектуры, искусства, науки и социальной культуры. Действительно, история батарей береговой обороны в Териберке подтверждает важность и необходимость получения статуса культурного наследия, - рассказали в министерстве культуры Мурманской области.

Батарея защищала рыболовецкие суда, выходившие в море, от вражеских бомбежек с самолетов, а также от подлодок. Ожидается, что бумажная работу по статусу объекта культурного наследия завершится к сентябрю этого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Памятник жертвам интервенции в Мурманске реконструируют. Монумент является объектом культурного наследия (Подробности)

В "Мурманских городских парках и скверах" прошли обыски. Работа правоохранительных органов связана с уголовным дело по реконструкции сквера у памятника Кирову [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU