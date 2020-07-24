2020-07-24T12:22:16+03:00
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Батарею береговой обороны под Териберкой сделают объектом культурного наследия

Батарея защищала рыбопромысловые суда от бомбежек
Мария ПАШЕНКОВА
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Батарея на берегу Баренцева моря должна стать объектом культурного наследия. Фото: culture.gov-murman.ruБатарея на берегу Баренцева моря должна стать объектом культурного наследия. Фото: culture.gov-murman.ru
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Териберка богата на достопримечательности. Водопад, кладбище судов, пляж "драконьи яйца". А еще на берегу Баренцева моря, примерно в 40 километрах о поселка, стоит батарея береговой обороны 199-го отдельного артиллерийского дивизиона.

На нее часто заглядывают туристы, которые с грустью отмечают, что состояние достопримечательности очень плачевное - капизы погоды, да и руки вандалов, нещадны к ней. Но если батарея станет объектом культурного наследия, то ее приведут в порядок за счет бюджетов разных уровней. И важный статус вполне реален: региональный минкульт и краеведческий музей уже начали работу по нему.

- С мая по июнь сотрудники отдела обеспечения государственной охраны объектов культурного наследия собирали архивные документы, исследовали библиографии, изучали и анализировали объект с точки зрения архитектуры, искусства, науки и социальной культуры. Действительно, история батарей береговой обороны в Териберке подтверждает важность и необходимость получения статуса культурного наследия, - рассказали в министерстве культуры Мурманской области.

Батарея защищала рыболовецкие суда, выходившие в море, от вражеских бомбежек с самолетов, а также от подлодок. Ожидается, что бумажная работу по статусу объекта культурного наследия завершится к сентябрю этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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