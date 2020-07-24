Tele2 поддержала мурманский авиаспоттинг

24 Июль 2020 2020-07-24T12:11:38+03:00

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Tele2 поддержала встречу мурманских авиаспоттеров – фотографов, снимающих самолеты. Число участников акции пришлось ограничить, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса. Однако любой желающий может посмотреть снимки и видео споттеров в социальных сетях по хештегу #tele2spotting и #полетели.

Аэропорт Мурманска вновь открыл двери для споттеров – людей, которые увлечены авиацией и жанровой съемкой самолетов. Мероприятие провели в 9 раз по инициативе журналиста Вячеслава Городецкого, а также при поддержке аэропорта и мобильного оператора Tele2. Как правило, в авиаспоттинге принимают участие многие фотографы, блогеры и журналисты. В 2020 году число участников акции существенно ограничили из-за эпидемической обстановки. Мероприятие было проведено на открытом воздухе, с соблюдением всех необходимых рекомендаций эпидемиологов.

Неизменным в акции осталась возможность попасть на взлетно-посадочную полосу, чтобы с предельно близкого расстояние запечатлеть самолеты на взлете и посадке. Аэропорт постепенно увеличивает число авиарейсов. В день проведения акции было совершено 7 регулярных рейсов (прибытий и отправлений). В частности, споттеры могли поймать в кадр момент приземления борта Airbus - A320 «Тверь» авиакомпании «Россия», борта Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», а также взлет Airbus - A320 авиакомпании «Аэрофлот».

Компания Tele2 вручила памятные подарки участникам споттинга, а также обеспечила возможностью подключиться к высокоскоростному мобильному интернету оператора. Качественная 4G-сеть необходима профессиональным споттерам, чтобы оперативно делиться снимками в социальных сетях, а также отслеживать передвижение самолетов через специальное приложение. По видеосвязи участников акции приветствовала Татьяна Тихоненко, директор мурманского филиала оператора.

Компания Tele2 вручила памятные подарки участникам споттинга, а также обеспечила возможностью подключиться к высокоскоростному мобильному интернету оператора.

Татьяна Тихоненко, директор мурманского филиала Tele2:

«Рада, что в этом году удалось сохранить добрую традицию и вновь организовать встречу споттеров в мурманском аэропорту. Наша компания много лет является партнером этого замечательного мероприятия. Благодаря технологиям связи полюбоваться красивыми лайнерами смогут все желающие. Мобильный интернет позволяет глазами профессиональных фотографов увидеть места, куда обычно попасть нельзя».

Вячеслав Городецкий, организатор авиаспоттинга, главный редактор «Арктического Обозревателя»:

«В этом году принял решение провести споттинг в закрытом режиме и в очень ограниченном составе. Это вынужденная мера, однако это не повод огорчаться – мы уверены, что ситуация будет улучшаться и в следующем году, когда аэропорт будет отмечать 45-летний юбилей, мы проведём 10-й традиционный споттинг с большим размахом».

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