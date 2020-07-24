2020-07-24T10:45:00+03:00
Общество

Кольский залив хотят очистить от затонувших судов в рамках нацпроекта

Губернатор Мурманской области озвучил эту мысль на федеральном уровне
Мария ПАШЕНКОВА
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Кольский залив хотят очистить от затонувших судов в рамках нацпроекта.Кольский залив хотят очистить от затонувших судов в рамках нацпроекта.Фото: Антон ЗАБИРОВ
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Не первый год Кольский залив очищают о затонувших судах. На дне лежат как рыбаловецкие суда, которые оказались брошены своими хозяевами, так и суда времен Великой Отечественной войны. Они не только отравляют природу, но и мешают ходу других плавсредств.

О том, что можно нарастить темпы уборки, губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал на заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Экология и природные ресурсы». На нем обсуждались корректировки в национальный проект «Экология».

Андрей Чибис отметил, что надо использовать принцип, когда при формировании нового проекта за основу берется актуальность решения проблемы с точки зрения готовности региона. Такой проблемой являются затонувшие суда в Кольском заливе.

Как уточнили в правительстве региона, для сохранения экологии в Арктике и ликвидации накопленного ущерба важно очистить дно Кольского залива. Аналитика и инвентаризация проведены. Но этого сейчас в нацпроекте нет, хотя есть в ряде решений федеральных комиссий.

- Мы считаем правильным, учитывая высокий риск нанесения вреда экологии и стратегическую важность региона, чтобы решение этого вопроса могло попасть в новый нацпроект, - отметил глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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