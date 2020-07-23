2020-07-23T17:23:39+03:00
Общество

Ливни превратили Кандалакшу в Венецию

В гидрометцентре рассказали, дойдут ли дожди до Мурманска
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
В Кандалакше жара сменилась ливнем.В Кандалакше жара сменилась ливнем.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Вот уже который день северяне изнывают от непривычной для них жары. Воздух на Кольском полуострове днем прогревается до +28 градусов. В лесах объявлен IV-V класс пожарной опасности, а дачникам приходится в кои-то веки поливать огороды.

Правда, югу Мурманской области повезло. Там прошли довольно интенсивные дожди. В Кандалакше ливни превратили город в настоящую Венецию.

- За ночь обильные осадки выпали в Умбе, а к утру облачность сместилась на Кандалакшу. Там несколько обострился фронтальный раздел. Ливневый дождь был довольно интенсивный. Однако осадки, по критериям Росгидромета, нельзя назвать сильными. Конечно, дожди такой интенсивности у нас бывают не часто, но и жаркая погода стоит так долго довольно редко, - прокомментировала ситуацию начальник Мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

Сейчас облачность смещается на Ковдорский район. А вот до Мурманска дожди не дойдут, по крайней мере, в такой интенсивности. Город может задеть своей оконечностью холодный фронт, который смещается с юга в северо-западном направлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вода в реке Кола прогрелась до 24 градусов. А теплее всего 21 июля было в Пулозеро (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ливни превратили Кандалакшу в Венецию
Стали известны подробности о последних погибших от коронавируса в Мурманской области
35-й судоремонтный завод в Мурманске забивал сваи в 2 часа ночи и мешал горожанам спать
Где произошло ДТП с лосем, видео которого набрало больше 4 тысяч просмотров
В Мурманской области ищут 38-летнего жителя Шонгуя, который не выходит на связь с февраля
В Мурманске ищут родственников дедушки-погорельца из Вологды
Туристам, которые едут в Мурманскую область, вернут часть денег за путевки
Житель Мурманска убил отца и почти сутки сидел с телом в квартире
Результаты ЕГЭ-2020: Два выпускника из Мурманска сдали экзамен по математике на 100 баллов
МегаФон запускает решение для дистанционного мониторинга здоровья
Житель Мурманской области не может добиться, чтобы в его охотничьем билете поставили отметку о национальной принадлежности