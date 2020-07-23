Ливни превратили Кандалакшу в Венецию

23 Июль 2020 2020-07-23T17:23:39+03:00

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Вот уже который день северяне изнывают от непривычной для них жары. Воздух на Кольском полуострове днем прогревается до +28 градусов. В лесах объявлен IV-V класс пожарной опасности, а дачникам приходится в кои-то веки поливать огороды.

Правда, югу Мурманской области повезло. Там прошли довольно интенсивные дожди. В Кандалакше ливни превратили город в настоящую Венецию.

- За ночь обильные осадки выпали в Умбе, а к утру облачность сместилась на Кандалакшу. Там несколько обострился фронтальный раздел. Ливневый дождь был довольно интенсивный. Однако осадки, по критериям Росгидромета, нельзя назвать сильными. Конечно, дожди такой интенсивности у нас бывают не часто, но и жаркая погода стоит так долго довольно редко, - прокомментировала ситуацию начальник Мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

Сейчас облачность смещается на Ковдорский район. А вот до Мурманска дожди не дойдут, по крайней мере, в такой интенсивности. Город может задеть своей оконечностью холодный фронт, который смещается с юга в северо-западном направлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU