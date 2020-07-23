Житель Мурманска убил отца и почти сутки сидел с телом в квартире
Увы, в практике следователей убийства детьми родителей не так уж редки. Одно - очень циничное - произошло в Мурманске на проезде Связи в ночь с 11 на 12 июля 2020 года.
28-летний мужчина выпивал со своим отцом, и, как часто бывает, они поссорились. Сын бросился на родителя с кулаками. Бил без разбора, куда мог. И разбушевался настолько, что забил досмерти. Но вызывать "скорую" или полицию не вызвал, а... остался в квартире выпивать дальше.
- Тело мужчины обнаружил вечером 12 июля родственник потерпевшего, который не мог до него дозвониться. Следователем на месте происшествия произведен осмотра тела погибшего, которым установлены травмы, имеющие насильственный характер причинения, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Сейчас он взят под стражу.
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