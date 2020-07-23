Вода в реке Кола прогрелась до 24 градусов

23 Июль 2020 2020-07-23T12:50:24+03:00

Вода в Коле прогрелась, но купаться в ней нельзя. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

А теплее всего 21 июля было в Пулозеро

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Июль разбаловал северян своим теплом. После того, как 21 июля столбик термометра ушел за 28 градусов тепла, +20-23 градуса в последующие дни уже казались прохладой.

А пока какой-нибудь циклон не принес нам настоящий холод, наслаждаемся прекрасной погодой. Как сообщает паблик в "ВКонтакте" "Погода в Мурманске", 22 июля тоже стояло тепло.

- Лето не сдается и вопреки ожиданиям мы повторили значение 21 июля: воздух прогрелся до +27.8. К слову, до суточного рекорда для 22 июля не хватило 1 градуса. Теплее всего по области было в Верхнетуломском (+28.4), Мурмашах (+28.5) и Пулозеро (+28.7), - говорится в сообществе, где публикуются любительски прогнозы

Солнышко успело прогреть и воду. Так, в реке Кола ее температура составила +24 градуса. Правда, это не значит, что можно купаться: по данным МЧС, у нас нет ни одного водоема, пригодного для заплывов.

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ИСТОЧНИК KP.RU