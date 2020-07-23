В Мурманске из канализации спасали выводок утят

23 Июль 2020 2020-07-23T12:17:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Целую спасательную операцию пришлось проводить четырем мурманчанкам, чтобы отвести неминуемую гибель от выводка утят. Их мама решила обзавестись потомством в крайне неподходящем месте – на конечной троллейбуса №4 на улице Лобова в Мурманске.

- Думаю, что утка вывела птенцов где-то рядом в луже, которая потом высохла от жары, она повела их в другое место, и они попали в разрытую рабочими канализацию, - рассказывает Наталья Раевская, известная в Мурманске спасительница пернатых.

Малыши резвились и ныряли в воде, не подозревая, что скоро их дом рабочим придется засыпать. В соцсетях бросили клич о помощи, и спасать утят поехали Елена Туркина, Яна Пруцева, Ольга Шевченко и Наталья Раевская.

- К моему приезду девушки двоих уже поймали. Третий спасаться упорно не желал. Рядом работал экскаватор, утенок пугался, прятался и уплывал под закрытые трубы. Мы с Яной остались ждать, пока рабочие уйдут, шум стихнет и беглеца можно будет выловить. Приманивали его на писк братьев из коробки. Я сидела в канализационном люке в засаде с сачком, - описывает события того дня Наталья Раевская. – Как только он выплывал из темноты, я пыталась перекрыть ему путь обратно и выгнать на открытое место. С третьего раза получилось!

Малышей отвезли на озеро к другим уткам – эти птицы обычно принимают сирот в семью, но утята поплыли не к выводкам, а в траву у берега и начали есть. Поймать их на открытом водоеме теперь уже вряд ли получится, но девушки решили присматривать за спасенными птенцами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области ищут добровольцев, готовых сообщить хозяевам пса, спасенного с перевала Геологов, что он нашелся. Скорее всего, до того, как собака потерялась, она жила на станции Нефелиновые пески (Подробности)

В Росляково, чтобы спасти рыжего кота, хозяева сломали стену в туалете. Карамелька просидел в вентиляционной шахте 10 дней (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU