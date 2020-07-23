2020-07-23T10:39:00+03:00
Общество

Потребность Мурманской области в сжиженном природном газе составляет 4,8 миллиарда тонн в год

Регион может стать пилотным по развитию инфраструктуры использования СПГ
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области хотят реализовать проект по использованию СПГ в городском хозяйстве и промышленности.В Мурманской области хотят реализовать проект по использованию СПГ в городском хозяйстве и промышленности.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Мурманская область - мазутозависимый регион. О переходе на другие виды топлива говорят много, но пока успехи скромны. Однако расклад может поменяться: Заполярье может стать пилотным регионом по развитию инфраструктуры использования сжиженного природного газа (СПГ) в городском хозяйстве и промышленности. С обсуждением деталей проекта губернатор Андрей Чибис выступил на заседании Совета по вопросам газификации субъектов при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

- Сейчас очень важно докрутить предварительные наработки, зафиксировать все технические решения, поддержать нас в том, чтобы Мурманская область стала тем пилотом, на котором будет отработана тема развития инфраструктуры для СПГ. Тем более что перевалка сжиженного природного газа будет развернута на территории Мурманской области, – отметил Андрей Чибис.

Для реализации проекта необходимо, чтобы федеральный бюджет компенсировал затраты на сооружение требуемой инфраструктуры и часть стоимости газа для конечного потребителя. Потребность Мурманской области в СПГ составляет 4,8 миллиарда тонн в год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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