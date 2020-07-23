2020-07-23T10:00:17+03:00
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В Белом море сняли на видео резвящуюся белуху

Кит зашел в Княжегубскую губу за рыбой [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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В Белом море часто можно увидеть белух [снимок носит иллюстративный характер].В Белом море часто можно увидеть белух [снимок носит иллюстративный характер].Фото: Игорь НОВИКОВ
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Киты у побережья Баренцева моря не редкость. Но наблюдать за ними всегда интересно. Жительница села в Кандалакшской районе Княжая Губа Татьяна Нюйман сняла на видео белуху, которая зашла в Княжегубскую губу в поисках рыбы.

- Наверно, многие княжегубцы могли лицезреть несколько дней подряд белого кита (белуху), который зашел в Княжегубскую губу полакомиться рыбешкой. Огромный, белоснежный, он резво выписывал пируэты на воде. Пыхтел, выпуская фонтан, громко шлепал по воде всей своей массой и издавал звуки. Белуха так резвилась, поедая рыбу, что снять ее на камеру оказалось не просто, - написала Татьяна Нюйман в своей группе "КНЯЖАЯ ГУБА- моя Родина!".

Жители Кандалакшского района стали делиться в комментариях видео, как встречали этих красивых китов в прошлые годы.

Белуха в Княжегубской губе.Видео: Татьяна Нюйман/vk.com/club113976208

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ИСТОЧНИК KP.RU

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