В Белом море сняли на видео резвящуюся белуху
Киты у побережья Баренцева моря не редкость. Но наблюдать за ними всегда интересно. Жительница села в Кандалакшской районе Княжая Губа Татьяна Нюйман сняла на видео белуху, которая зашла в Княжегубскую губу в поисках рыбы.
- Наверно, многие княжегубцы могли лицезреть несколько дней подряд белого кита (белуху), который зашел в Княжегубскую губу полакомиться рыбешкой. Огромный, белоснежный, он резво выписывал пируэты на воде. Пыхтел, выпуская фонтан, громко шлепал по воде всей своей массой и издавал звуки. Белуха так резвилась, поедая рыбу, что снять ее на камеру оказалось не просто, - написала Татьяна Нюйман в своей группе "КНЯЖАЯ ГУБА- моя Родина!".
Жители Кандалакшского района стали делиться в комментариях видео, как встречали этих красивых китов в прошлые годы.
Белуха в Княжегубской губе.Видео: Татьяна Нюйман/vk.com/club113976208
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