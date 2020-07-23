В Белом море сняли на видео резвящуюся белуху

23 Июль 2020 2020-07-23T10:00:17+03:00

В Белом море часто можно увидеть белух [снимок носит иллюстративный характер]. Фото: Игорь НОВИКОВ

Изменить размер текста: A A

Киты у побережья Баренцева моря не редкость. Но наблюдать за ними всегда интересно. Жительница села в Кандалакшской районе Княжая Губа Татьяна Нюйман сняла на видео белуху, которая зашла в Княжегубскую губу в поисках рыбы.

- Наверно, многие княжегубцы могли лицезреть несколько дней подряд белого кита (белуху), который зашел в Княжегубскую губу полакомиться рыбешкой. Огромный, белоснежный, он резво выписывал пируэты на воде. Пыхтел, выпуская фонтан, громко шлепал по воде всей своей массой и издавал звуки. Белуха так резвилась, поедая рыбу, что снять ее на камеру оказалось не просто, - написала Татьяна Нюйман в своей группе "КНЯЖАЯ ГУБА- моя Родина!".

Жители Кандалакшского района стали делиться в комментариях видео, как встречали этих красивых китов в прошлые годы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/792139" frameborder="0"></iframe> Белуха в Княжегубской губе.Видео: Татьяна Нюйман/vk.com/club113976208

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Семеновском озере в Мурманске нашли червя-паразита конский волос. Насколько он опасен для человека [видео] (Подробности)

В Мурманской области ищут добровольцев, готовых сообщить хозяевам пса, спасенного с перевала Геологов, что он нашелся. Скорее всего, до того, как собака потерялась, она жила на станции Нефелиновые пески (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU