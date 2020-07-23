2020-07-23T08:58:38+03:00
Общество

Следователи Мурманской области передали детские открытки ветеранам

Офицеры стали проводниками между разными поколениями [видео]
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Юные северяне изготовили открытки для ветеранов. Фото: murmansk.sledcom.ruЮные северяне изготовили открытки для ветеранов. Фото: murmansk.sledcom.ru
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Сотрудники СУ Следственного комитета по Мурманской области посетили подшефные детские учреждения, чтобы протянуть нить между двумя поколениями: они передали изготовленные ребятами открытки.

- Ребята от всей души поблагодарили ветеранов, тружеников тыла и лиц, относящихся к категории «Дети войны», за Победу в Великой Отечественной войне. И решили преподнести им подарки, сделанные своими руками. Мальчишки и девчонки подготовили открытки, в которых написали теплые слова и пожелания героям, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович. - Постояльцы Североморского и Мурманского социальных домов для престарелых с огромным удовольствием приняли поздравления, полученные от ребят Мурманского центра социальной помощи семье и детям, Мурманской коррекционной школы-интерната № 3, детских социальных учреждений «Журавушка» и «Ровесник».

Для адресатов было важно то, что юное поколение не забывает о подвиге, который 75 лет назад совершали миллионы советских людей.

Офицеры следственного управления СК России по Мурманской области передали ветеранам открытки, сделанные руками детей подшефных учреждений.Видео: СКР по Мурманской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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