Следователи Мурманской области передали детские открытки ветеранам

23 Июль 2020 2020-07-23T08:58:38+03:00

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Сотрудники СУ Следственного комитета по Мурманской области посетили подшефные детские учреждения, чтобы протянуть нить между двумя поколениями: они передали изготовленные ребятами открытки.

- Ребята от всей души поблагодарили ветеранов, тружеников тыла и лиц, относящихся к категории «Дети войны», за Победу в Великой Отечественной войне. И решили преподнести им подарки, сделанные своими руками. Мальчишки и девчонки подготовили открытки, в которых написали теплые слова и пожелания героям, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович. - Постояльцы Североморского и Мурманского социальных домов для престарелых с огромным удовольствием приняли поздравления, полученные от ребят Мурманского центра социальной помощи семье и детям, Мурманской коррекционной школы-интерната № 3, детских социальных учреждений «Журавушка» и «Ровесник».

Для адресатов было важно то, что юное поколение не забывает о подвиге, который 75 лет назад совершали миллионы советских людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/792126" frameborder="0"></iframe> Офицеры следственного управления СК России по Мурманской области передали ветеранам открытки, сделанные руками детей подшефных учреждений.Видео: СКР по Мурманской области

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