2020-07-23T08:38:52+03:00
Общество

Погода в Мурманске 23 июля 2020 года: облачно с прояснениями

Какая погода будет 23 июля 2020 года в Мурманской области
Мария ПАШЕНКОВА
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23 июля в Мурманской области будет облачно.23 июля в Мурманской области будет облачно.Фото: Мария ПАШЕНКОВА
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За окном по-прежнему светит солнце, на небе нет хмурых облаков, и июль продолжает радовать северян погодой. Что же ждет жителей Мурманской области 23 июля?

- В четверг будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха +18+23°, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.

22 июля на широте столицы Заполярья закончился полярный день.

- Сегодня в 0.24 на широте центра города солнце впервые этим летом скроется за горизонт. Первая ночь продлится ровно час, в 1.24 солнце вновь взойдет. Полярный день в Мурманске продлился 63 дня. В этом году на день дольше за счет того, что год високосный. В более северных населенных пунктах полярный день еще продолжается, территорию области полярный день покинет 28 июля, когда солнце зайдет на мысе Немецкий (полуостров Рыбачий), - пишет паблик "Погода в Мурманске".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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