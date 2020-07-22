Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин похвалил управление в Мурманской области

22 Июль 2020 2020-07-22T12:06:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В работе следователя важен не только пытливый ум, но и подручные средства. Насколько эффективно используется техника в расследовании дел, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин обсудил на оперативном видео-совещании с руководителями подразделений центрального аппарата ведомства, региональных следственных органов и образовательных учреждений СК России.

В 2019 году успешное применение техники помогло в России раскрыть более 42 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений.

- Большая часть следственных органов эффективно использует весь арсенал имеющейся криминалистической и специальной техники. Наиболее успешно в прошлом году она применялась в следственных подразделениях по Брянской, Ленинградской, Омской, Сахалинской, Томской, Тамбовской, Оренбургской, Астраханской, Смоленской, Мурманской, Тюменской областям, Приморскому и Алтайскому краям, а также Ямало-Ненецкому автономному округу - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Александр Бастрыкин отметил, что нужно учитывать специфику каждого региона и определять потребности из фактического использования того или иного вида криминалистической техники, чтобы не допускать случаев ее неприменения при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для жительницы Мурманска мытье окна закончилось трагедией. Теперь обстоятельства гибели выясняют следователи (Подробности)

Тело мужчины, упавшего с моста через Кольский залив, нашли у порта в Мурманске. Следователи закончили проверку по данному случаю (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU