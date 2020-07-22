2020-07-22T12:06:37+03:00
Общество

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин похвалил управление в Мурманской области

Заполярные следователи эффективно использовали арсенал криминалистической и специальной техники
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Александр Бастрыкин провел совещание по использованию следователям техники. Фото: sledcom.ruАлександр Бастрыкин провел совещание по использованию следователям техники. Фото: sledcom.ru
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В работе следователя важен не только пытливый ум, но и подручные средства. Насколько эффективно используется техника в расследовании дел, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин обсудил на оперативном видео-совещании с руководителями подразделений центрального аппарата ведомства, региональных следственных органов и образовательных учреждений СК России.

В 2019 году успешное применение техники помогло в России раскрыть более 42 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений.

- Большая часть следственных органов эффективно использует весь арсенал имеющейся криминалистической и специальной техники. Наиболее успешно в прошлом году она применялась в следственных подразделениях по Брянской, Ленинградской, Омской, Сахалинской, Томской, Тамбовской, Оренбургской, Астраханской, Смоленской, Мурманской, Тюменской областям, Приморскому и Алтайскому краям, а также Ямало-Ненецкому автономному округу - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Александр Бастрыкин отметил, что нужно учитывать специфику каждого региона и определять потребности из фактического использования того или иного вида криминалистической техники, чтобы не допускать случаев ее неприменения при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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