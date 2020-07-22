На озере Имандра в Мончегорске спасли трех школьниц, решивших покататься на лодке

22 Июль 2020 2020-07-22T12:27:01+03:00

Прогулка по озеру на лодке без взрослых едва не закончилась трагедией для трех подруг. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мотор у судна не завелся, а с веслами девочки не справились

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Лето – это время приключений. Правда, в погоне за ними все же не стоит забывать о безопасности. Именно эту ошибку сделали три подруги-подростка из Мончегорска.

- Вечером 14 июля девочки 12-14 лет решили покататься по озеру Имандра на моторной лодке. Без спасательных жилетов они сели в стоящее у берега судно и поплыли, - рассказывают в администрации Мончегорска. – Завести мотор лодки они не смогли. К тому моменту ветер и сильное течение стали уносить суденышко и его юных пассажиров от берега. Девочки пытались грести веслами, но силы оказались не равны.

На безопасный берег незадачливых мореходов вернули подоспевшие вовремя спасатели. В полиции уже начали проверку в отношении владельца моторной лодки и родителей подростков, оставивших их без присмотра.

- Уважаемые родители! Летом наши дети большую часть времени проводят на свежем воздухе. Обязательно проводите с ними профилактические беседы о безопасном пребывании на улице и строго обозначьте места, где гулять без родителей запрещено, - обращаются к северянам власти Мончегорска.

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