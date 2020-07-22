2020-07-22T08:52:17+03:00
Общество

Погода в Мурманске и области на 22 июля 2020 года: до 27 градусов тепла

Какая погода будет в Мурманской области 22 июля 2020 года
Мария ПАШЕНКОВА
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Лето радует северян теплом. Фото: Надежда ПархоменкоЛето радует северян теплом. Фото: Надежда Пархоменко
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Среда встречает жителей Мурманской области прекрасной погодой: пусть на небе облака, но тепло. Сохранится ли оно до вечера?

- Облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +22+27°, - обещает гидрометцентр Мурманской области.

После 18.00 возможен ливневый дождь.

По данным паблика в “ВКонтакте” “Погода в Мурманске”, рекорд тепла для 22 июля был установлен в 1934 году - 28,7 градусов, а вот холоднее всего было в 1968 году: 3,3 градуса.

- Вторник стал седьмым жарким днем подряд, и в седьмой раз подряд новый день жарче предыдущего. Метеостанция прогрелась до +27.8. На этом поступательное движение прервется, 22 июля до такой отметки будет добраться сложно. Теплее всего по области было в Коле (+28.6), Верхнетуломском (+28.5) и Ура-Губе (+28.4), - пишет “Погода в Мурманске”.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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